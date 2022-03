Manifestante se prende na trave pelo próprio pescoço - ANTHONY DEVLIN / AFP

Publicado 17/03/2022 19:08 | Atualizado 17/03/2022 19:13

Rio - Durante o confronto entre Everton e Newcastle realizado nesta quinta-feira (17), um homem, identificado como Louis, de 21 anos, invadiu o gramado do Estádio Goodison Park, casa do Everton, no início do segundo tempo, e se prendeu pelo pescoço em uma das traves, deixando o jogo parado por pouco mais de sete minutos.

O homem utilizava uma camisa com os dizeres "Just Stop Oil" (que em português significa "Apenas pare o petróleo"). Este é o nome de um grupo ativista que defende o fim do uso de petróleo como fonte de energia.

"Estamos em 2022 e é hora de fazer algo e não ficar parado. É hora de agir como se fosse uma emergência. Relatos após relatos estão me dizendo que meu futuro será terrível, e meu governo está me dizendo para não me preocupar. Mas temos uma escolha. Podemos escolher e ressaltar que nosso clima está acabando", disse Louis, em uma rede social.

Para soltar o invasor, foi necessário o uso de um alicate gigante. Após ser solto, Louis resistiu, tentando fugir, e teve que sair carregado pelos seguranças do estádio. Além disso, outro homem tentou invadir o gramado, mas também foi contido.

