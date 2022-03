Bernadinho - Divulgação

Publicado 18/03/2022 13:00

Rio - O técnico multicampeão Bernardinho, e o empresário, escritor e influenciador Joel Jota têm encontro marcado para conversar sobre a importância de foco, disciplina e da força do hábito na busca pelo sucesso. Na noite de 4 de abril, às 19h30, no Teatro Clara Nunes (Shopping da Gávea, Rio de Janeiro), os dois participarão da terceira edição do talk show Bate Papo Compartilhado, intitulada "Seu sucesso depende de você”.

O encontro inédito contará com mediação da jornalista da TV Globo Carol Barcellos, e terá como objetivo arrecadar recursos para manter o trabalho de desenvolvimento humano e transformações do Instituto Compartilhar, fundado em 2003 por Bernardinho. O palestrante e a jornalista abriram mão de cachê.

O Bate-Papo Compartilhado é um evento em formato de talk show que surgiu para contribuir com a causa e a sustentabilidade do Instituto Compartilhar e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência única aos participantes. Com renda revertida para a entidade sem fins lucrativos, a proposta do Bate-Papo Compartilhado é gerar conteúdo diferenciado sobre temas relevantes para a sociedade por meio de uma conversa inédita entre personalidades importantes do cenário brasileiro.

Neste sentido, este evento possibilita explorar e transitar por diferentes áreas do conhecimento como esporte, educação, cultura, empreendedorismo, saúde, entre outros.

SOBRE O INSTITUTO COMPARTILHAR

Por meio de uma metodologia própria, que combina a iniciação ao vôlei, a vivência de valores como cooperação, autoestima e responsabilidade, e o desenvolvimento de competências socioemocionais, o Instituto Compartilhar busca a formação integral dos alunos, e já trouxe benefícios para mais de 40 mil crianças e jovens, dos 9 aos 15 anos de idade.

O instituto atende hoje a cerca de 3,5 mil crianças e adolescentes, dos 9 aos 15 anos, em 23 cidades de cinco estados (MG, PR, RJ, RN e SP). As aulas de vôlei com ensino de valores de cidadania, às quais se somam eventos esportivos e culturais, acontecem sempre no contra turno escolar.

A maioria dos núcleos está sediada em escolas públicas com professores de educação física das próprias unidades, e oferecendo um esporte de qualidade para quem tem menos oportunidades.