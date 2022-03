Técnico da Itália, Roberto Mancini busca classificação para a Copa do Mundo - Claudio Villa/Divulgação/FIGC

Técnico da Itália, Roberto Mancini busca classificação para a Copa do MundoClaudio Villa/Divulgação/FIGC

Publicado 18/03/2022 13:50

Campeã da Eurocopa com Jorginho como um dos destaques, além de Rafael Tolói e Emerson Palmieri no grupo, a Itália convocou outros dois brasileiros para o mata-mata das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Na lista de 33 nomes do técnico Roberto Mancini, o zagueiro Luiz Felipe, da Lazio, e o atacante João Pedro, do Cagliari, foram chamados pela primeira vez para jogos oficiais.



Com isso, a Itália contará com quatro brasileiros naturalizados italianos (Rafael Tolói ficou fora da lista) para o jogo contra a Macedônia do Norte, no dia 24 de março, em Palermo. Se passar pelo confronto, a Azzurra jogará por uma vaga na Copa do Mundo no dia 29, fora de casa, contra Portugal ou Turquia.



A Itália tenta retornar à Copa do Mundo após ficar fora em 2018, na Rússia. A conquista da Eurocopa de 2020 foi vista como um passo na retomada da gigante do futebol mundial, mas o segundo lugar no grupo das Eliminatórias, perdendo a vaga direta para a Suíça, foi um balde de água fria nos italianos.



A lista de 33 jogadores da Itália:



Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham) e Salvatore Sirigu (Genoa).



Defensores: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (Milan) , Luiz Felipe (Lazio) e Gianluca Mancini (Roma).



Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter de Milão), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain).



Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), João Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).