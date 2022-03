Presidente da CBF - Ednaldo Rodrigues - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/03/2022 18:59

Rio - Recém-eleito presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues garantiu que pretende modernizar o futebol nacional. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na sede da entidade, o ex-dirigente da Federação Bahiana destacou que "seremos o instrumento para que a transformação do futebol brasileiro possa acontecer".

"Sabemos de todas as demandas do futebol brasileiro. Apenas como presidente eleito, como mandato pelos próximos quatro anos, seremos o instrumento para que a transformação do futebol brasileiro possa acontecer. E elas serão colocadas pelos clubes com as federações e por toda a sociedade, enquanto tudo onde estiver ao alcance da CBF, ela vai realizar para o futebol brasileiro", afirmou Ednaldo Rodrigues.



"Houve uma democracia plena. Pela primeira vez, tivemos todos os clubes da Série A, os 20 clubes. Dos 20 clubes da Série B, apenas um detalhe da Ponte Preta (o voto da Macaca foi invalidado) porque a procuração não estava com firma reconhecida. E das 27 federações, sendo que das 26, uma chegou atrasada, que foi a Alagoana. Aqui sempre vai haver compromissos com todas as demandas do futebol", completou.

O presidente da CBF aproveitou para destacar que defende a criação de uma liga de futebol organizada exclusivamente pelos clubes. Ednaldo Rodrigues deixou claro que, caso respeitem os calendários e regulamentos, não haverá problema.

"A criação da liga você aborda com a liga. A partir do momento que a liga trouxer para CBF como vai ser a liga, quais são os detalhes dessa liga, desde que esteja dentro do ordenamento jurídico, desportivo, respeitando os calendários e regulamentos é totalmente permitida", destacou.