Neymar em ação pela Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O baixo desempenho de Neymar no PSG, da França, chamou a atenção de quem o projeta na Copa do Mundo no Catar. O atacante é uma das principais peças de Tite e vive má fase nesta temporada de 2022. Para o apresentador Milton Neves, da "Band", o jogador pode perder o espaço na equipe titular da Seleção Brasileira.

"Mas digo a vocês que, desde que estreou pela seleção, Neymar nunca teve a sua titularidade tão ameaçada quanto terá na próxima Copa. Outros jovens pontas brasileiros, como Vinicius Júnior, Rodrygo, Antony e Raphinha, estão pedindo passagem", afirmou Milton Neves, em seu blog no portal 'UOL', nesta quarta-feira.



Além do apresentador, o técnico Tite saiu em defesa de Neymar após ser alvo de críticas nos últimos dias. O treinador afirmou que os assuntos são tratados no vestiário e diretamente com os jogadores.

"Eu vou ser direto contigo: se um técnico meu quando eu era atleta pegasse e externasse meus problemas de forma pública eu ia colocar para ele: por que não vem falar comigo antes e me expõe de forma pública? A gente é exposto pra caramba, nós somos cobrados pela nossa atividade", disparou Tite.