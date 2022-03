Jardel - Reprodução de vídeo

Publicado 23/03/2022 17:25 | Atualizado 23/03/2022 17:29

Rio - Ídolo do Grêmio e com passagem pelo Vasco, o ex-jogador Mário Jardel irá se aventurar em um novo reality. Após participar do “Big Brother Famosos” em Portugal e chegar à final, o brasileiro desenvolveu, junto à emissora italiana “Ferrari TV”, um reality voltado para a população LGBTQIA+ chamado "Cruzeiro Colorido".

O novo programa, previsto para agosto, terá início em agosto na Ilha de Sundara, em Angra dos Reis-RJ, e contará com 14 participantes. A final está prevista para outubro e o vencedor levará para casa um prêmio de R$ 700 mil. Jardel será uma espécie de comentarista no programa.

“Quem vai tocar o projeto é a minha produtora em parceria com uma TV italiana. As gravações começarão em agosto e vão acontecer em Angra dos Reis, no Rio. Vamos convidar muitos cantores famosos para se apresentar. Pensamos em chamar a Anitta para fazer um show. O elenco será formado por pessoas conhecidas e desconhecidas”, disse Jardel no lançamento do projeto.