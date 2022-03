Hudson negocia com América-MG - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Hudson negocia com América-MGFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/03/2022 16:48

Rio - Com a intenção de fortalecer o elenco nesta temporada para a fase de grupos da Libertadores e Campeonato Brasileiro, o América-MG negocia há alguns dias com o volante Hudson, ex-Fluminense. A informação é do portal "GE".

Livre no mercado, o jogador de 34 anos deixou o Fluminense no final de janeiro após se recuperar de uma lesão no joelho direito que o ausentou na última temporada pelo Tricolor. Atualmente, Hudson treina por conta própria até acertar com um novo clube.

Hudson chegou ao Fluminense em 2020 e disputou 48 partidas, com apenas um gol marcado. Sob o comando do ex-técnico Odair Hellmann, o volante era titular da equipe tricolor, mas após sofrer a lesão, perdeu espaço no clube carioca.