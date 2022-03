Margarida Corceiro é namorada de João Félix - Reprodução

Publicado 23/03/2022 15:01

Rio - A atriz e modelo portuguesa Margarida Corceiro, de apenas 19 anos, foi vítima de um crime do seu ex-namorado. Atual parceira do atacante João Félix, do Atlético de Madrid, ela desabafou nas redes sociais após ocorrido. De acordo com a imprensa portuguesa, as fotos reveladas são de quando a atriz tinha apenas 15 anos de idade.

"O meu telefone parou e eu parei com ele. Mesmo estando habituada a ter o meu nome 'a concurso' e dezenas de mentiras diárias a circular sobre mim - que algumas até me fazem rir muito - desta vez não deu para rir. Garanto-vos que não me ri com as mensagens que recebi de pessoas com histórias semelhantes e que, por isso, só queriam desaparecer e pôr termo à vida. Não me ri com histórias de pessoas que acabaram mesmo por fazê-lo por verem a sua intimidade completamente violada e partilhada, vezes e vezes sem conta", afirmou.

João Felix, de 22 anos, é considerado uma grande promessa do futebol português e foi inclusive comparado a Cristiano Ronaldo. Revelado pelo Benfica, o atacante chegou ao clube espanhol na temporada de 2019.