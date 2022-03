Neymar e Ronaldinho Gaúcho em ação pela Seleção - Foto: FABRICE COFFRINI/AFP

Publicado 23/03/2022 15:00

Rio - Campeão com a Seleção em 2002, o pentacampeão Ronaldinho Gaúcho projetou a Copa do Mundo no Catar. Em entrevista à "ESPN", nesta quarta-feira, o ex-jogador afirmou que Neymar é o principal ponto de desequilíbrio para a equipe comandada pelo técnico Tite.

"O principal é Neymar, né? Se Neymar está bem, temos meio caminho andado. O Brasil vai chegar muito bem à Copa. Também há outras seleções que chegam fortes, mas creio que o Brasil tem tudo para se sair muito bem. Eu sou sempre Brasil", destaca Ronaldinho à 'ESPN'.

Na última terça-feira, em entrevista coletiva, o meia Lucas Paquetá, do Lyon, da França, saiu em defesa do atacante após o jornalista francês Daniel Riolo, da "RMC Sport", ter afirmado que Neymar estaria treinando com o elenco em "estado de embriaguez" no Paris Saint Germain.

"Eu acho que isso é até desrespeitoso em se falar, em transmitir informações que não são verdadeiras. Ele (Neymar) obviamente não comentou isso, acredito que não seja verdade. Mas as pessoas falam demais e isso acaba nos afetando de certa forma, um pouco. É difícil filtrar", disparou Lucas Paquetá.