Gabigol projeta final do Flamengo no CariocaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/03/2022 13:46

A Record vai transmitir as finais dos Campeonatos Carioca e Paulista, no dia 3 de abril e pretende bater de frente com o programa do Domingão apresentado por Luciano Hulk, na Globo. A rodada dupla de jogos ocorrerá a partir das 16h, com a decisão carioca e, às 18h30 inicia o jogo em São Paulo. O objetivo da dobradinha é conquistar a liderança durante quatro horas seguidas.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) agendou as finais do Paulistão para 30 de março e 3 de abril. Já a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) marcou seus duelos para 31 de março e no mesmo dia 3.

De acordo com apuração do "Notícias da TV", os jogos de ida serão transmitidos na quarta e na quinta no mesmo horário de 21h30.

Os planos só podem ser mudados de última hora caso a Conmebol marque partidas da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores para o dia 5 de abril com alguns dos envolvidos nas finais. É que essa data cai em uma terça-feira, dia da semana em que a emissora transmite os confrontos do torneio continental.