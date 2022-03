Estádio Al-Thumama Stadium foi inaugurado na capital Doha, para a Copa do Mundo do Catar - AFP

Estádio Al-Thumama Stadium foi inaugurado na capital Doha, para a Copa do Mundo do CatarAFP

Publicado 23/03/2022 11:48

A segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar começa nesta quarta-feira. Depois da etapa inicial, com a comercialização sendo feita através da solicitação de entradas, os torcedores vão poder adquirir os bilhetes por ordem de chegada no site da Fifa. As vendas ficam abertas até o dia 29 deste mês.

Esta será a última oportunidade para o torcedor garantir os ingressos com mais tranquilidade. Segundo a Fifa, após o sorteio que definirá os grupos do Mundial, a demanda deve aumentar consideravelmente. Os ingressos estarão disponíveis para todos os jogos, com exceção da partida de abertura e da final.



Quem deseja comparecer ao Catar para acompanhar a Copa terá quatro tipos de ingressos a disposição nesta fase. O primeiro são os bilhetes individuais, com assentos específicos para determinada partida, disponíveis para todos os jogos, exceto a partida de abertura e a final.



O segundo tipo é o ingresso ligado às equipes, para quem deseja acompanhar um time específico ao longo de sua trajetória no Catar, começando pela primeira partida da fase de grupos. O "quatro estádios" é um novo tipo de bilhete, que oferece aos torcedores a oportunidade de ir a quatro estádios diferentes em dias consecutivos.



E, por fim, o quarto tipo de ingresso é o "acessibilidade", destinado às pessoas com mobilidade reduzida para acesso a instalações e espaços adaptados que cobrem uma variedade de necessidades.



Depois de pagar os ingressos, os torcedores poderão reservar hospedagem e solicitar o cartão Hayya, que também servirá como uma permissão de entrada no Catar para torcedores internacionais que viajam para o torneio. Todos os espectadores, independentemente de serem residentes do Catar ou estrangeiros, precisarão do cartão Hayya junto com o ingresso da partida para entrar no estádio. O torcedor poderá ter mais detalhes no site qatar2022.qa.



Ainda de acordo com a Fifa, uma categoria de ingressos com preço especial será reservada para residentes do Catar, com assentos a partir de 40 QAR (R$ 53, na cotação atual).



COVID-19

As autoridades do Catar afirmam que vão fornecer as diretrizes de saúde e segurança necessárias para a proteção dos torcedores. Todos devem seguir as instruções de viagem das autoridades do Catar, incluindo as diretrizes do Ministério da Saúde do país. Informações completas sobre as medidas de segurança relacionadas ao covid-19 serão comunicadas antes do início da competição.