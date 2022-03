SporTV - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 23/03/2022 13:22

Rio - Principal competição do vôlei nacional, a Superliga inicia a sua fase eliminatória nesta quarta-feira, dia 23, com as partidas de quartas de final do torneio masculino. Dois dias depois, as mulheres entram em quadra para ver quem sai na frente nos duelos que definem os semifinalistas desta edição. O sportv2 exibe todos os confrontos dos playoffs das duas competições, que serão decididas em uma melhor de três partidas.

Na abertura do playoff masculino, o Cruzeiro, dono de seis títulos do torneio, enfrenta o São José, às 19h, com a narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Nalbert. Às 21h30, Eduardo Moreno e Carlão comandam a transmissão de Guarulhos x Blumenau, que promete ser um dos confrontos mais equilibrados das quartas de final.



Ainda pela competição masculina, o Minas, dono da melhor campanha na primeira fase e atual vice-campeão da Superliga, enfrenta o Natal, antigo Taubaté, último campeão do torneio – e o Sesi encara o Campinas em busca de uma vaga na semifinal. Entre as mulheres, que iniciam a disputa dos playoffs na próxima sexta-feira, dia 25, mais uma rodada dupla ao vivo no sportv2. Às 18h30, o Pinheiros tem pela frente o Praia Clube, time de melhor campanha na fase classificatória, com narração de Jader Rocha e comentários de Fabi Alvim.

Logo depois, às 21h, Milton Leite e Marco Freitas comandam a transmissão de Osasco e Sesc-RJ/Flamengo, equipes responsáveis por 11 decisões de Superliga Feminina, em um dos maiores clássicos do voleibol brasileiro. Entre os demais confrontos, Sesi-Bauru x Fluminense fazem outro duelo entre cariocas e paulistas. Por fim, o Minas, atual campeão, mede forças com o Barueri.