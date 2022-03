Michael Schumacher com a esposa Corinna na época em era da Ferrari - Reprodução

Publicado 23/03/2022 15:39

Companheiro e amigo do heptacampeão Michael Schumacher na Ferrari, Felipe Massa disse que recebe informações sobre o alemão, que desde 2013 tem seu estado de saúde mantido em sigilo máximo desde que sofreu grave acidente de esqui em 2013. Entretanto, o hoje piloto da Stock Car respeita o desejo da família de Schumacher ao não revelar como está.

"Tenho uma noção de como ele está. Pessoas que são próximas me passam informação, mas logicamente a gente tem que seguir e respeitar a decisão da família de protegê-lo. Sempre tive uma amizade muito grande com ele, mas não tinha contato com a esposa. Depois daquilo que aconteceu com ele, eu sempre respeitei a decisão da família, eles tentam proteger o Michael da melhor maneira possível, a cada momento", afirmou Massa ao portal Betway.



Schumacher já estava aposentado quando bateu com a cabeça em uma pedra enquanto esquiava na Suíça, em 29 de dezembro de 2013. Devido ao grave acidente, ele sofreu lesões cerebrais e nunca mais se soube do estado de saúde do heptacampeão, que está na mansão da família desde então.



Em setembro de 2020, a esposa de Schumacher, Corinna, disse que o ex-piloto está diferente mas 'aqui'.