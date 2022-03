Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 23/03/2022 16:26

O jornalista Tiago Leifert revelou, nesta quarta-feira (23), seu time de coração. Durante o programa “3 na Área”, no Youtube, o ex-apresentador da Globo usou a criatividade para confessar que torce pelo São Paulo. Ao comentar sobre o assunto, Leifert disse que “não estava na hora de assumir seu time”, no entanto, pouco depois da frase, pegou um copo que estampava o escudo do Tricolor.



O programa “3 na Área”, que, além de Tiago Leifert, conta com a participação do jornalista Rica Perrone e do influenciador Eduardo Semblano, estreou nesta quarta-feira. O projeto marca a volta definitiva de Leifert ao esporte.

Antes de estrear o programa, o ex-apresentador do “Globo Esporte” já vinha participando das transmissões das partidas do Campeonato Paulista pelo canal do Paulistão no Youtube. O jornalista deixou a Globo em setembro do ano passado, após 15 anos de emissora.