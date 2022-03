Campeonato Carioca 2022 - Reprodução

Campeonato Carioca 2022Reprodução

Publicado 23/03/2022 16:02

Enquanto aguarda o segundo finalista, o Campeonato Carioca já tem árbitros e horários definidos. Após confirmar as datas, a Ferj definiu que Wagner do Nascimento Magalhães apitará o primeiro confronto da final, dia 31 de março às 21h35. Já o segundo, dia 3 às 16h, ficará com Bruno Arleu de Araújo.

O Flamengo já está classificado para buscar o inédito tetracampeonato Carioca, após superar o Vasco na semifinal, com duas vitórias por 1 a 0. O outro finalista sairá neste domingo (27) entre Fluminense e Botafogo, que jogam às 16h no Maracanã.



Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos e pode até perder por um gol de diferença que se classificará para a final do Carioca pelo terceiro ano seguido.