Publicado 23/03/2022 17:20

Rio - A declaração de Gabigol de que Fluminense e Botafogo que devem temer o Flamengo em uma eventual final de Carioca repercutiu bastante nas redes sociais. Apesar das acusações de soberba ao ídolo rubro-negro, o ex-jogador de Vasco, Fluminense e Botafogo, Carlos Alberto saiu em defesa do artilheiro.

"Eu gosto desse tipo de provocação. Acho que isso é saudável para o futebol e tem que ser visto com bons olhos porque ele é a favor da rivalidade assim como eu sou. Não vejo problema nenhum nisso, só que essa geração mais “mimimi” não gosta, os torcedores das outras equipes ficam chateados com esse tipo de declaração, mas ele é um jogador que tem personalidade e admiro isso nele", disse em participação no programa "Os Donos da Bola".

O Campeonato Carioca começará a ser decidido no próximo dia 31, no Maracanã. O Flamengo já está na final da competição e aguarda o vencedor de Fluminense e Botafogo, que se enfrentam no domingo. O Tricolor tem vantagem e pode perder por um gol de diferença que irá avançar para a grande decisão.