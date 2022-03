Eriksen não joga pela Dinamarca desde que sofreu parada cardíaca na Eurocopa - AFP

Publicado 23/03/2022 17:16

Nove meses depois de sofrer uma parada cardíaca no primeiro jogo da Eurocopa, Christian Eriksen voltará a vestir a camisa da Dinamarca. O técnico Kasper Hjulmand confirmou a presença do meia, que está recuperado da Covid-19, nos amistosos contra Holanda e Sérvia.

Como testou positivo para a doença no fim de semana, Eriksen correu o risco de ser cortado. Mas como já está recuperado, deve ficar no banco de reservas contra a Holanda, no sábado, já que retornará aos treinos nesta quinta-feira, após período de isolamento.



"O mais provável é que ele comece no banco contra a Holanda, mas já estará 100% disponível contra a Sérvia", explicou o treinador dinamarquês.



Por causa da parada cardíaca, Eriksen passou por um procedimento cirúrgico para implantar um cardioversor desfibrilador implantável (CDI) no coração. Devido ao aparelho, ficou impedido de jogar na Itália e teve o contrato rescindido com a Inter de Milão. Ele acertou com o Brentford, da Inglaterra, e já jogou três vezes, com uma assistência.