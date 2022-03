Vinicius Junior - Lucas Figueiredo/CBF

Vinicius JuniorLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/03/2022 16:51

Rio - Vivendo um grande momento no futebol europeu, Vinicius Junior irá reencontrar velhos conhecidos na partida desta quinta-feira entre a seleção brasileira e o Chile. Será a primeira vez que o atacante irá atuar no Maracanã com a presença de torcedores, desde que deixou o Flamengo em 2018. O jovem comemorou a oportunidade de entrar em campo com a "amarelinha" em um palco tão especial.

"Muito feliz de estar aqui na Seleção, de ter a oportunidade de jogar no Rio de Janeiro, com a minha família, com todos os meus amigos próximos, com a torcida do Flamengo, que tem um carinho muito grande por mim, e todas as torcidas do Rio e do Brasil que têm um carinho muito grande pela Seleção", disse.

Vinicius Junior já vestiu a camisa do Brasil no estádio na final da Copa América contra a Argentina no ano passado. Porém, além do desfecho negativo, o jogo não contou com a presença do público. Contra o Chile, o jogador do Real Madrid espera ter um bom desempenho e que a equipe de Tite conquiste uma vitória.

"Tendo essa oportunidade com a camisa da seleção brasileira, acho que não tem coisa melhor. Espero fazer um grande jogo, que eu possa também fazer meu primeiro gol com a Seleção ao lado de todos que me amam tanto e querem sempre me ver bem", afirmou.