Paulo André - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Paulo AndréFoto: JEWEL SAMAD/AFP

Publicado 23/03/2022 21:24

Rio - O governo federal optou por suspender o pagamento de Bolsa Atleta para Paulo André. A Secretaria Especial do Esporte entende que o velocista, por estar no BBB, não está cumprindo um programa anual de treinamento que foi apresentado em janeiro de 2021.



Vale lembrar que o governo federal paga R$1850 de Bolsa Atleta para Paulo André. A Secretaria Especial de Esportes publicou uma nota informando a suspensão.

- A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício - disse a secretaria na nota.



A equipe que cuida da carreira de Paulo André foi procurada, mas ainda não se pronunciou. O caso chamou a atenção do Ministério Público nos últimos dias, quando um repórter da VEJA perguntou sobre o tema ao ministro João Roma (Republicanos).



O valor da bolsa é em virtude de Paulo André ter sido medalhista de prata nos Jogos Pan- Americanos em 2019. Pelo fato do governo não ter aberto um edital em 2020, o atleta não recebeu o benefício naquele ano. Portanto, PA só conseguiu se inscrever pelo resultado do edital de 2021, em que os pagamentos seriam feitos até maio ou junho de 2022.



Nos documentos de inscrição do Bolsa Atleta, estava um "plano esportivo anual, com plano de treinamento, objetivos e metas esportivas para o ano do recebimento do benefício". Pelo fato do edital ser de 2021, estava subtendido que o plano havia encerrado quando Paulo André entrou no BBB em 2022.



No entanto, o pagamento foi estendido para 2022 porque o governo atrasou a divulgação da lista de contemplados. Contudo, Paulo André não deverá receber os pagamentos de abril, maio e, se existir, junho deste ano.



Em 2020, Paulo André foi campeão brasileiro, campeão brasileiro universitário e foi semifinalista dos Jogos Olímpicos nos 100m. Quando competiu nos 200m, o atleta foi vice-campeão brasileiro e campeão universitário. Chegou a disputar a final do Mundial de Revezamentos e a semifinal olímpica, mas a equipe foi desclassificada por um erro na passagem de bastão.



Mesmo estando no BBB, Paulo André não costuma competir antes de março. Em 2020, não competiu antes da pandemia. No ano de 2018, só foi estrear no dia 13 de abril.



Paulo André entrou há dois meses no BBB e vem encantando muitas pessoas com sua personalidade de ser. Flamenguista, bem humorado e simples, o atleta brasileiro vem conquistando o país e tem grandes chances de ser um dos finalistas do programa.