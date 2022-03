Rússia quer se candidatar a sede da Euro em 2028 ou 2032 - (Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Rio - Mesmo suspensa do futebol, a Rússia declarou interesse, nesta quarta, em sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032 em conjunto com a Turquia. A Itália também anunciou sua intenção em apresentar sua candidatura para sediar a edição de 2032 da principal competição entre nações da UEFA.

A entidade recebeu declarações de intenção de alguns países para sediar as Eurocopas de 2028 e 2032, na data limite, que foi esta quinta, dia 23 de março. As federações de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, Irlanda e País de Gales apresentaram interesse em receber o torneio em 2028. A escolha das sedes se realizará no dia 23 de setembro.

O fato da Rússia ter se interessado em se candidatar chamou atenção, devido ao contexto atual. O país está suspenso do futebol em detrimento das invasões russas à Ucrânia. No entanto, a candidatura segue intacta. A UEFA analisou tudo, mas apontou a respeito da petição:

- O Escritório do Conselho da FIFA e o Comitê Executivo da UEFA decidiram no dia 28 de fevereiro suspender a todos os times russos, tanto representativos nacionais como clubes, de participarem em competições da UEFA e da FIFA, até novo aviso. No entanto, nesse momento não foi imposta nenhuma suspensão da União Russa de Futebol. O Comitê Executivo da UEFA permanecerá à espera para convocar mais reuniões extraordinárias, de forma regular e contínua quando necessário, além de suas reuniões programadas para 7 de abril e 10 de maio, para reavaliara situação legal conforme evolua e adotar decisões adicionais caso necessário, inclusive à luz da declaração de interesse expressada pela Federação Russa de Futebol para receber a Euro.