Nova Iguaçu venceu os dois confrontos com o Audax e está na final da Taça Rio - Divulgação/Nova Iguaçu

Nova Iguaçu venceu os dois confrontos com o Audax e está na final da Taça RioDivulgação/Nova Iguaçu

Publicado 23/03/2022 17:54

O Nova Iguaçu venceu de virada o Audax por 2 a 1, no Laranjão na tarde desta quarta-feira, e se garantiu na final da Taça Rio. De quebra, a equipe da Baixada Fluminense ainda conquistou a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.



Após vencer por 2 a 1 fora de casa, no último sábado, o Nova Iguaçu podia até perder por um gol de diferença que se classificava. Mas o Audax queria a vaga na final e abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Fidel. Só que a equipe da Baixada empatou aos 35 com Yan e virou já na segunda etapa, aos 42 com João Pedro.



Agora, o Nova Iguaçu espera o vencedor do confronto entre Resende e Portuguesa para decidir a Taça Rio. Na partida de ida, os alvinegros venceram em casa por 1 a 0 e precisam de um empate. Já a equipe da Ilha, por ter a vantagem de dois resultados iguais, pode vencer por um gol de diferença nesta quinta-feira, às 20h no Luso-Brasileiro que se classifica.