Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'Reprodução/Instagram

Publicado 23/03/2022 22:34

Fenômeno atual da internet com vídeos de beldos postados nas redes sociais, Iran Ferreira, mais conhecido como "Luva de Pedreiro", foi convidado pela CBF para assistir ao jogo entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira (24), às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O horário que o 'luva de pedreiro' chegará ao Maracanã ainda não está definido, mas a ideia da CBF é fazer o Iran conhecer Neymar e Richarlison, craques que têm divulgado os vídeos do atual fenômeno da internet.

Nesta quarta-feira, Iran conheceu as estrutura do Vasco, seu time do coração. O clube, inclusive, promoveu o encontro do pai do 'luva de pedreiro' e Roberto Dinamite, maior ídolo vascaíno. O encontro causou emoção, com o pai deixando as lágrimas caírem.

O pai do luva de pedreiro emocionado ao encontrar seu ídolo, Roberto Dinamite, pessoalmente.



Isso é @VascodaGama pic.twitter.com/LbuqQ3GEDM — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) March 23, 2022

Nesta noite, no podcast do Vasco, o 'luva de pedreiro' falou sobre a sua relação com o seu empresário, quem tem recebido uma enxurrada de críticas nas redes sociais e ser acusado de se promover às custas do garoto.