Pai de Richarlison sonha em ver o filho atuar pelo Vasco - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Pai de Richarlison sonha em ver o filho atuar pelo VascoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/03/2022 17:38

Rio - Em meio à eliminação do Carioca, o Vasco convive com a expectativa da possível venda de 70% de sua SAF para a empresa norte-americana 777 Partners. Com isso, cresce o sonho do torcedor em ver o time contar com reforços mais qualificados e ter mais investimento nos próximos anos. Um deles chama-se Antônio Carlos Andrade, pai do atacante Richarlison, que sonha em ver o filho com a camisa do Gigante da Colina.



Presidente do Nova Venécia FC, Antônio. de 46 anos, é vascaíno declarado e nunca escondeu o seu amor pela equipe de São Januário. Ao ver o filho brilhar no Everton, da Inglaterra, e na Seleção Brasileira em ano de Copa do Mundo, ele citou que o Vasco precisa de reforços e que sonha em ver Richarlison no clube carioca no futuro.

- Quem sabe? Se for para melhorar o Vasco, a gente torce para ele vir um dia. Mas não agora. Ele tem muito o que disfrutar da carreira dele. Deus tem coisas maravilhosas na vida dele. É só agradecer a Deus por estar dando essa capacidade a ele. Que ele continue sendo essa pessoa que ele é. Humildade sempre na vida dele, sem perder essa essência - disse em entrevista ao portal GE.

Na época da última edição dos Jogos Olímpicos, Richarlison entrou na brincadeira com Matheus Cunha e vestiu a camisa do Vasco. Na época, o Brasil contava com vários jogadores revelados pelo clube carioca como: Douglas Luiz, Paulinho, Ricardo Graça e Lucão.



Richarlison já participou de algumas ações promovidas pelo Nova Venécia FC, clube no qual seu pai é mandatário e completou recentemente um ano de fundação. Ele esteve presente em uma live da Leão TV e recebeu perguntas sobre o seu time do coração. Vale lembrar que o atacante teve uma passagem pelo futebol carioca, no Fluminense.



No momento, a aprovação da SAF depende do Conselho e de uma Assembleia Geral. No momento, o clube seguirá sem investimentos concreto, mas já recebeu o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões para quitar os salários e ajustar dívidas.



Ao ser perguntado sobre um possível confronto no futuro contra, Antônio brincou: “Nova Venécia está vindo com tudo. O Vasco que abra o olho.”. A cidade, localizada no Espírito Santo, tem uma grande concentração de vascaínos.



Uma curiosidade é que o primeiro e único técnico da história do clube veneciano é Cássio Barros. Ele é ex-lateral esquerdo formado nas categorias de base do Vasco. Após encerrar a carreira, o ex-jogador teve passagem como comandante do sub-13, sub-15 e sub-17 do Cruz-Maltino.

Vale destacar que o Nova Venécia disputa suas partidas no estádio municipal Zenor Pedrosa Rocha. Neste campo, coincidentemente, Romário fez sua estreia pelo Vasco em 1985 em dois amistosos contra o AA Nova Venécia. E foram duas goleadas cruz-maltina (6 a 0 e 5 a 1).



Atual vice-presidente da Federação de Futebol (FES), o ex-meia Giovani Silva, que brilhou com a camisa do Vasco, visitou o clube veneciano.