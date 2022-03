Mbappé - AFP

MbappéAFP

Publicado 24/03/2022 13:40

França - O atacante Kylian Mbappé deixou o clima pesado na concentração da seleção francesa, ao rejeitar participar de ações publicitárias com os patrocinadores por não querer associar sua imagem a certas marcas. A França se prepara disputar amistosos nesta sexta-feira e na terça-feira.

Com o descontentamento dos parceiros da seleção, Noel Le Graet, presidente da Federação Francesa de

Futebol (FFF), chegou a chamar o astro do Paris Saint-Germain, que manteve sua postura. Mbappé exige uma mudança na relação entre jogadores e a federação sobre o uso dos direitos de imagem, datado de 2010.



As ações publicitárias fazem parte das obrigações internacionais Quando são convocados para a seleção francesa, o atleta assina um documento no qual se compromete a cumprir com os patrocinadores da seleção e ter suas imagens.



No entanto, a decisão de Mbappé de não participar "não terá consequências a curto prazo" para o jogador, segundo a mídia francesa. O atacante está há vários meses em negociação entre sua família, seu advogado, Delphine Verheyden, e o diretor-geral da FFF, Florence Hardouin, mas não obteve uma solução.