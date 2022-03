Galvão Bueno - Reprodução

Rio - Após mais de dois anos longe do Maracanã por conta da pandemia, Galvão Bueno voltará ao estádio nesta quinta-feira para um jogo que ficará marcado em sua carreira. Nas redes sociais, o narrador anunciou que a partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias, será a última da Seleção que ele fará no local.

Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!! pic.twitter.com/hRrOpL1SW9 — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 24, 2022 "Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!", escreveu Galvão.

A última vez que Galvão Bueno esteve no Maracanã para transmitir uma partida foi no dia 23 de outubro de 2019. Na ocasião, ele narrou a fatídica goleada por 5 a 0 do Flamengo sobre o Grêmio, pela semifinal da Libertadores.

A bola rola para Brasil e Chile a partir das 20h30. Será a última partida da Seleção no país antes da Copa do Mundo do Catar.