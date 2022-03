Guilherme Arana - AFP

Guilherme AranaAFP

Publicado 25/03/2022 12:05

Rio - Um dos principais jogadores do Atlético-MG, Guilherme Arana por muito pouco não fez parte de um histórico time do Flamengo. Em texto publicado no The Players Tribune, o lateral-esquerdo da seleção brasileira revelou ter recebido um convite para de Jorge Jesus para defender o clube carioca em 2019. Porém, na ocasião, o atleta preferiu seguir jogando no Sevilla.

Um ano depois, Guilherme Arana acabou desembarcando no Brasil para jogar pelo Atlético-MG. O jogador, de 24 anos, revelou que o seu pai foi figura determinante no acerto com o clube mineiro. Na opinião do lateral, o destino acabou sendo muito bom para ele.

"O que realmente me fez aceitar a proposta foi o desafio que meu pai colocou na minha mente: “O jogador que for campeão brasileiro pelo Galo vai entrar para a história”. Não podia ter uma motivação maior que essa. Eu só queria voltar a jogar, seja lá onde fosse. E hoje, olhando pra trás, eu entendo que o destino foi muito, muito bom comigo. Porque foi assim que o Galo apareceu no meu caminho", contou.

Destaque nos títulos do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Atlético-MG, Guilherme Arana foi titular na seleção brasileira na goleada por 4 a 0 contra o Chile, pelas Eliminatórias, no Maracanã.