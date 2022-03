Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro', ao lado de Neymar e Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro', ao lado de Neymar e Luciano HuckReprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 16:52

Rio - Iran Pereira, mais conhecido como "Luva de Pedreiro" é, de longe, um dos maiores fenômenos do mundo futebolístico atualmente. Diversos jogadores e clubes do mundo inteiro já repercutiram seus vídeos, sempre trazendo o popular bordão "Receba". Na última semana, Iran teve a oportunidade de conhecer Neymar, um de seus maiores ídolos. Pouco tempo depois do encontro, o atacante do PSG enviou um presente para o Luva de Pedreiro.

Em uma livestream realizada em uma rede social, o influenciador compartilhou com seus seguidores os presentes que recebeu de Neymar, como uma chuteira autografada e diversos itens da marca do jogador, como casacos, calças e uma bola. Confira:

Luva de pedreiro todo feliz com os presentes que ele ganhou do Neymar ontem. pic.twitter.com/6jS81xT7Xi — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) March 26, 2022 Neymar, inclusive, chegou a compartilhar o encontro com o Luva de Pedreiro. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador rasgou elogios ao influenciador. Neymar, inclusive, chegou a compartilhar o encontro com o Luva de Pedreiro. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador rasgou elogios ao influenciador.

"Hoje conheci um menino que luta pelos seus sonhos e por sua família. Me vi nele, por sua simplicidade e felicidade. Luva de pedreiro te desejo todo sucesso do mundo e que Deus proteja todos os seus caminhos!!! Obrigado pelo seu carinho", disse Neymar.