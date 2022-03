Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

Copa do BrasilFoto: Divulgação/CBF

Publicado 28/03/2022 15:38 | Atualizado 28/03/2022 16:41

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol realizou, na tarde desta segunda-feira (28), o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O host do evento foi o apresentador do "Ta na Área", Magno Navarro. Para realizar o sorteio das equipes do pote um, estava o ex-jogador e atual comentarista do SporTV, Grafite. Para sortear as equipes do pote dois, a CBF convidou o streamer Allan "OEstagiário".

Confira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil:

Os clubes em negrito farão o segundo jogo EM CASA.

Red Bull Bragantino x Goiás

Atlético-GO x Cuiabá

Ceará x Tombense

Fluminense x Vila Nova

Bahia x Azuriz

São Paulo x Juventude

Corinthians x Portuguesa-RJ

Botafogo x Ceilândia

Atlético-MG x Brasiliense

Fortaleza x Vitória

Athletico-PR x Tocantinópolis

Palmeiras x Juazeirense

América-MG x CSA

Cruzeiro x Remo

Flamengo x Altos

Santos x Coritiba

As datas previstas para os jogos da terceira fase são 20 e 21 de abril (ida) e 11 e 12 de maio (volta).