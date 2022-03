Edinson Cavani está de saída do Manchester United - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 28/03/2022 19:21

Rio - O atacante Edinson Cavani, está fora dos planos do Manchester United para a próxima temporada, e deve se despedir do clube inglês ao lado de outros dois jogadores da equipe: o britânico Jesse Lingard e o espanhol Juan Mata. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

No entanto, o jogador uruguaio, que havia sido especulado no Botafogo, no Corinthians e no River Plate deverá permanecer na Europa. Segundo o jornal inglês "The Sun", o atleta tem negociações avançadas com o Real Sociedad, da Espanha, e pode acabar fechando com a equipe. No entanto, a Inter de Milão segue monitorando a situação do atacante.

Cavani chegou no Manchester United no final de 2020, e atuou em 56 partidas pelo clube inglês, marcando 19 gols. Na atual temporada, o jogador disputou 17 jogos, mas marcou apenas dois gols e deu somente uma assistência.