Partida entre Flamengo x Fluminense , valida pelo Campeonato Carioca - 06-02-2022. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/03/2022 17:08

Fim do mistério! A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou, nesta segunda-feira, a as datas e os horários das finais do Campeonato Carioca. O primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense será disputado no dia 30 de março (quarta-feira) às 21h40 (de Brasília) e o segundo, no dia 2 de abril (sábado), também no Maracanã, às 18h.

O Flamengo tem a chance de conquistar o tretracampeonato do Estadual pela primeira vez em sua história e, de quebra, o tri em cima do Fluminense, rival derrotado nos dois anos anteriores.

Apesar de o Fluminense ter sido o campeão da Taça Guanabara, o time de Abel Braga não terá direito a empate. Ou seja, na decisão, não há o benefício dos resultados iguais. Caso os jogos terminem empatados a disputa será decidia nas penalidades máximas.