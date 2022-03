Cazares estaria na mira do Juventude - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Cazares estaria na mira do JuventudeFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/03/2022 16:53

Rio - O Juventude está de olho em mais um reforço para o meio-campo. Dessa vez, o clube gaúcho estaria mirando a contratação de Juan Cazares, ex-Fluminense. Livre no mercado, o jogador equatoriano de 29 anos estava no Metalist, da Ucrânia. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, da "TyC Sports".

Cazares estaria na mira do Juventude Foto: Divulgação/Metalis

No início desta temporada, Cazares foi contratado pelo clube ucraniano, porém, devido ao conflito militar com a invasão da Rússia na Ucrânia, o contrato do meia foi suspenso. O jogador já teria recebido uma proposta formal do Juventude, mas de acordo com o portal "GE", o interesse foi negado pelo clube gaúcho.

Além do Juventude, o Peñarol, do Uruguai, e o Independiente, da Argentina, estariam interessados na contratação de Cazares. Com passagens por Atlético-MG, Corinthians e Fluminense, o meia teve mais destaque pelo clube mineiro durante quatro anos, com 202 partidas disputadas, 41 gols marcados e 31 assistências.