Jake Paul - Reprodução/Instagram

Jake PaulReprodução/Instagram

Publicado 28/03/2022 16:11

Rio - Sucesso no 'Youtube', Jake Paul tem investido na carreira como lutador de MMA. Após vencer Ben Askren e Tyron Woodley, o influenciador agora tem outro alvo na mira, Conor McGregor. Em entrevista ao site 'TMZ', o youtuber provocou o irlandês e citou a 'espiral descendente' da carreira do atleta.



"McGregor está em uma espiral descendente. Seus membros estão todos quebrados, então, na trocação, vou nocauteá-lo no primeiro round. Se eu perder, eles podem ficar com todo o dinheiro e o que for, que assim seja. Sei que posso vencer McGregor", declarou Jake Paul.

Invicto até aqui na carreira no MMA, Jake Paul também já desafiou outros lutadores, como Jorge Masvidal, Kamaru Usman, Nate Diaz e Saul 'Canelo' Alvarez. Aos 25 anos, o youtuber realizou cinco duelos e venceu os cinco, sendo quatro por nocaute. No ano passado, também fez luta de exibição contra Flyod Mayweather.