Rio - Wayne Rooney, hoje técnico do Derby County, da segunda divisão da Inglaterra, relembrou momentos em que dividia vestiário com Cristiano Ronaldo nos tempos de Manchester United. Em entrevista ao "The Sun", o ex-atacante revelou alguns sentimentos sobre o camisa sete.

"Ele era tão bom, mas chato para c****** ao mesmo tempo. Ele provavelmente não é tão bom hoje, mas deve continuar sendo chato", disse Rooney.

Rooney também lembrou sobre o episódio na Copa do Mundo de 2006, onde acabou sendo expulso no duelo contra Portugal de Cristiano Ronaldo.

"Ele gosta de se jogar. Eu não tive nenhum problema com Cristiano. Falei com ele no túnel. Eu disse: 'Eu não tenho problema com você me fazer ser expulso', porque passei todo o primeiro tempo tentando fazer com que ele fosse punido por simular. Eu sou inglês, ele é português. Quando estamos jogando, eu não ligo para ele. Ele não é meu companheiro. Mas quando terminamos, ele volta a ser meu companheiro."

A dupla dividiu vestiário nos Diabos Vermelhos entre 2004 e 2009 até que Cristiano Ronaldo decidiu se mudar para o Real Madrid. Juntos, os atacantes conquistaram 10 títulos com o Manchester United, sendo um de Champions League e três Premier League.