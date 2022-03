Gabriel Boschilia desperta interesse de Botafogo e Fluminense - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 28/03/2022 14:22

Rio - Em busca de reforços, Botafogo e Fluminense sondaram a situação do meia Gabriel Boschilia, de 26 anos, do Internacional. De acordo com jornalista Jeremias Werneck, do portal "UOL", o jogador está sem espaço no Colorado e tem contrato até o fim do ano com o clube gaúcho.

Além dos dois clubes cariocas, o Fortaleza está monitorando também a situação do meio-campista. Além disso, o Leão do Pici teria avançado nas conversas por Boschilia, a fim de abater parte do pagamento pelo atacante David.

Desde 2020 no Internacional, Boschilia foi contratado junto ao Monaco, da França. O meia iniciou esta temporada como titular sob o comando do técnico Alexander Medina, mas recentemente perdeu espaço na equipe colorada e, além disso, ainda se recupera de uma lesão.