Cristiano Ronaldo - Seleção de Portugal - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo - Seleção de PortugalFoto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 28/03/2022 14:56

Rio - Cristiano Ronaldo concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, antes do duelo decisivo da seleção de Portugal contra a Macedônia do Norte, valendo vaga na Copa do Mundo no Catar, nesta terça. Em dado momento, o astro português se irritou com uma pergunta sobre a possibilidade de ser a sua última participação no torneio mundial.

"Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais, jogo. Se não me apetecer, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final", disparou Cristiano Ronaldo.

Portugal enfrenta a Macedônia do Norte, nesta terça-feira, às 15h45, no Estádio Dragão, no Porto. O confronto vale vaga na Copa do Mundo no Catar. Em caso de empate, a partida será decidida na prorrogação e, caso seja necessário, disputa de pênaltis.