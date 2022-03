Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Publicado 28/03/2022 14:46

A noite de gala do Oscar no último domingo foi marcada pelo tapa dado por Will Smith no rosto de Chris Rock. Após a agressão, o youtuber Jake Paul, que entrou no mundo das lutas recentemente, disse que quer promover um duelo de boxe entre os dois atores, com mais de R$ 140 milhões envolvidos.



"Tenho 15 milhões (dólares) para Chris e 15 milhões para Will prontos! Vamos fazer isso em agosto. Alguém me arruma o telefone do representante do Will assim que possível", escreveu o youtuber nas redes sociais. No último ano, Jake Paul fez uma luta de exibição contra Floyd Mayweather, que terminou com empate técnico.

Quem também se animou com o tapa dado por Will Smith foi Dana White, presidente do UFC: - Finalmente um Oscar que vale a pena ser assistindo! Chris Rock tem um queixo [forte] - escreveu nas redes. Chris Rock recebeu o tapa após fazer piada com a mulher de Will, que sofre com alopecia, condição relacionada à queda de cabelo.