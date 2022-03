Troféu Bola de Ouro é entregue pela revista France Football - Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Publicado 28/03/2022 14:50

Rio - A atacante Marta, que atualmente defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, anunciou na manhã desta segunda-feira (28), que ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. Isto porque, a jogadora sofreu uma lesão no ligamento do joelho, e terá que passar por um processo cirúrgico.

"Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre!", disse a atleta em publicação em uma rede social.

No duelo contra a equipe da North Carolina Courage, disputado no último sábado (26), Marta sentiu dores na região, e teve que ser substituida ainda no primeiro tempo.

Vale lembrar que a atacante estava convocada pela treinadora sueca Pia Sundahge para os amistosos da Seleção Brasileira contra Espanha e Hungria, nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente.