Abel Ferreira e TiteFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/03/2022 17:40

Rio - Em alto e bom som, Abel Ferreira afirmou que a Seleção Brasileira tem de continuar com técnico brasileiro após a Copa do Mundo. Em entrevista ao podcast "90+3", da Conmebol, nesta segunda-feira, o multicampeão pelo Palmeiras exaltou o trabalho de Tite.

"Eu vi o documentário do Tite no Netflix, foi a primeira coisa que fiz quando cheguei (ao Brasil). E quando as pessoas me dizem 'o Brasil não tem'... O Brasil tem pra mim o maior selecionador de todos os tempos. Se me perguntassem qual selecionador deve continuar, aconteça o que acontecer, se eu fosse presidente, eu queria continuar com Tite. Acho que a seleção brasileira deve continuar com um treinador brasileiro", destacou Abel Ferreira.

O técnico do Palmeiras criticou o imediatismo no futebol brasileiro. Na ocasião, Abel afirmou que Jurgen Klopp, do Liverpool, e Pep Guardiola, do Manchester City, não teriam tempo suficiente para trabalhar no Brasil. Além disso, aproveitou para comparar com o desempenho de Marcelo Gallardo no River Plate.

"O Klopp não ganhou nada no ano passado... Aqui ele seria demitido. O Guardiola está há seis ou sete anos tentando ganhar a Liga dos Campeões no Manchester City... Aqui isso é impossível. Não ia aguentar. O Gallardo ganhou e já perdeu. Mas as pessoas no River conhecem competência. Vou trocar para que se sei que ele é o melhor?", completou.