Técnico da Seleção, Tite nega que esteja negociando com o Arsenal: 'É mentira'

Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no Catar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/03/2022 17:26

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, para pegar a Bolívia, no Estádio Hernando Siles, pela 18º rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Nesta segunda-feira, o técnico Tite deu entrevista coletiva e foi questionado sobre a possibilidade de se transferir ao Arsenal, da Inglaterra, informação passada pela TV Globo durante a transmissão do duelo com o Chile na última quinta-feira.

O treinador, que já avisou que deixará a Seleção após a Copa do Mundo de 2022, demonstrou irritação com a informação, tratou como 'fake news' e garantiu que 'é mentira':

"A respeito da informação dada para o Eric dentro da transmissão da Rede Globo, o meu sentimento é de tristeza. Eu fico triste. Fico triste porque a informação passada para o público é mentira. A informação é mentira. E as pessoas com quem eu represento e se sentem identificadas comigo fiquem tranquilas porque o Tite tem conduta pessoal, valoriza sua atividade profissional, sabe da responsabilidade da seleção brasileira. Desculpa, Arsenal. Desculpa, Arteta. Não foi essa situação. Não partiu de nós. Não tem, não tem absolutamente nada. Nenhuma pessoa ligada a mim, Gilmar Veloz... O Luciano tem a condição falar aquilo que é verdade. No momento de 'fake news' tão grande, de informações que não são verdadeiras, me entristece. Me entristece, Eric. Espero que tu tenha a condição de rever e reconduzir, porque é uma grandeza. E que possa, tal qual tu tivesse colocado dentro da transmissão, colocar que não é verdade. Não é verdade. A minha palavra de honra é que não há, nem de mim e do Gilmar, que pode falar a esse respeito. Minha esposa, fique tranquila. Miro, meus irmãos, fiquem tranquilos, que teu irmão tem dignidade naquilo que faz, respeito muito grande a estar técnico da seleção e à competição, ao Mundial, que é o que mais importa".

Tite está na Seleção desde 2017, ano em que começou a sua trajetória, disputou a Copa do Mundo de 2018 e está perto de comandar o Brasil em seu segundo Mundial. Com ou sem título, o treinador avisou que deixará a equipe.