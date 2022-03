Após ser afastado por problemas cardíacos, Natan obtém liberação médica e retorna ao elenco do Red Bull Bragantino

Natan está de volta aos gramados após um problema no coração - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 29/03/2022 19:53

Rio - O zagueiro Natan, que atualmente defende o Red Bull Bragantino, havia sido afastado do elenco na última semana, por conta de alterações em seus exames cardíacos. No entanto, nesta terça-feira (29), o Massa Bruta anunciou que, após uma bateria de exames, os médicos do clube não constataram nenhuma alteração no atleta. Com isto, o defensor já retornou aos treinos, e já está a disposição do técnico Mauricio Barbieri.

Nas redes sociais, o jogador comemorou o retorno aos gramados, e agradeceu a todas as mensagens de apoio que recebeu. Confira a publicação do atleta:

TÔ DE VOLTA! Eu sempre tive certeza que papai do céu nunca me deixaria na mão. Obrigado por tantas mensagens de carinho, de força e de respeito. Tô MUITO mais forte do que antes. Coração vibrando de amor e muita vontade de seguir escrevendo minha história. VAMO QUE VAMO! pic.twitter.com/NZjYkc4LLX — Natan Souza (@Natansouza0404) March 29, 2022 O perfil oficial do Red Bull Bragantino também fez uma publicação comemorando o retorno de Natan aos gramados. Veja: O perfil oficial do Red Bull Bragantino também fez uma publicação comemorando o retorno de Natan aos gramados. Veja: