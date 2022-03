Cristiano Ronaldo e Pepe celebram a classificação de Portugal para a Copa do Mundo - AFP

Cristiano Ronaldo e Pepe celebram a classificação de Portugal para a Copa do MundoAFP

Publicado 29/03/2022 18:33

Portugal disputará sua oitava Copa do Mundo, a sexta seguida, para a alegria de Cristiano Ronaldo. Para isso, venceu no Porto por 2 a 0, gols de Bruno Fernandes, a zebra Macedônia do Norte, que eliminou a Itália na semifinal das Eliminatórias.



Com a classificação, Portugal possivelmente será um dos cabeças de chave no sorteio desta sexta-feira. Atualmente em oitavo lugar, precisa se manter-se na posição quando o ranking da Fifa de março for divulgado. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha já estavam garantidas no pote 1 do sorteio, assim como o Catar. Como a Itália, sexta, foi eliminada, o oitavo colocado será cabeça de chave.



Mas o que importa para Portugal é a vaga, que escapou na fase de grupos para a Sérvia. Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo irá disputar a quinta Copa do Mundo, podendo ser a de sua despedida. O craque português, autor da assistência para o primeiro gol, irá em busca de mais um recorde no torneio: precisa de mais dois gols para igualar Eusébio como o maior goleador de Portugal em Copas.



POLÔNIA GARANTIDA

Em outro jogo da repescagem das Eliminatórias da Europa, mais um grande nome do futebol atual também se garantiu na Copa do Mundo: Robert Lewandowski, que ajudou a Polônia a vencer a Suécia por 2 a 0 em casa e se garantir. O atacante3 fez o primeiro gol, de pênalti. E Zielinski definiu a classificação.



Com o resultado, Ibrahimovic, que retornou à Suécia para tentar jogar a Copa do Mundo e fazer pelo menos um gol, está fora do Catar e se despede de sua seleção sem nunca ter marcado no torneio.