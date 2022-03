Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no Catar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no CatarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/03/2022 18:44

Rio - A declaração de Tite sobre a Seleção atuar com intensidade na altitude de La Paz não agradou o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Nesta terça-feira, nas redes sociais, Morales criticou o técnico da Seleção Brasileira e repudiou a fala após afirmar que "grandeza se reconhece nas palavras".

"Repudiamos que Tite, técnico do Brasil, diga que é 'desumano' jogar futebol em um lugar onde vivem milhões de pessoas. A grandeza se reconhece em palavras, por isso lembramos do maior, Diego Armando Maradona, que disse 'você tem que jogar onde você nasceu, irmãos'", disparou Evo Morales.

Na última segunda, Tite afirmou que seria "desumano" pedir para a seleção brasileira jogar com ritmo ofensivo na altitude, contra a Bolívia, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 20h30, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.