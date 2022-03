Luiz Antônio Silva Santos, o Índio, ex-árbitro - Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 29/03/2022 17:32

Rio - O ex-árbitro de futebol e atual comentarista do "Os donos da Bola", da Band, Luiz Antônio Silva Santos (popularmente conhecido como Índio), defendeu o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que apitou o polêmico duelo de volta entre Fluminense e Botafogo, pela semifinal do Campeonato Carioca.

"A imagem pela TV sempre te dá uma interpretação a mais que o lance de campo. Temos consciência disso. Entendo que o árbitro viu falta (de Kanu em Fred), até porque o Paulo Renato é top, fisicamente é o cara. Era o melhor para apitar esse jogo. Um árbitro novo, com bom potencial, qualificado, já vem buscando seu espaço. Peço a licença para termos cuidado com o que podemos fazer com uma carreira promissora. Entendo eu que a falta foi marcada e não houve irregularidade no gol", disse Índio.

Perguntado sobre o polêmico lance no final da partida, envolvendo uma falta para o Botafogo que não foi cobrada, mesmo com Fred sendo expulso, Índio disse que Paulo Renato devia ter tido mais maturidade no lance.

"O jogo já tinha terminado. Por tudo que aconteceu, se ele colocasse… Existe um planejamento, o árbitro se prepara, planeja tudo que pode acontecer ou não. Com certeza os acréscimos ele apresentou dentro da recuperação do tempo e depois de um excesso na comemoração. O que faltou ao grande árbitro? Um pouco de equilíbrio emocional após tomar uma grande decisão, que é pênalti, expulsão ou gol não gol. Essa expulsão é uma grande tomada de decisão em momento crítico, com nervos explodindo. Só faltou a ele estar tranquilo, expulsar, dar mais dois minutos, chamar a polícia se o jogador não quiser sair. Quer fazer cena, vai para o teatro ou o circo. Faltou um pouquinho para o árbitro tirar 10, dar o acréscimo ou deixar bater. Ou então encerrar logo após o gol. Quis deixar a bola sair, é questão de maturidade", completou o ex-árbitro.

Mesmo com a vitória do Botafogo, o Fluminense foi quem se classificou para a final do Campeonato Carioca, por ter ganho o jogo de ida por um a zero, e também por ter feito a melhor campanha, e consequentemente obtendo a vantagem do empate. Agora, o Tricolor enfrentará o Flamengo na grande decisão, com ambos os jogos no maracanã. O duelo de ida será na próxima quarta-feira (30), às 21h40. O confronto de volta será no sábado (02), às 18h.