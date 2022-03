Neymar não vive bom momento pelo PSG - AFP

Publicado 29/03/2022 17:18 | Atualizado 29/03/2022 17:19

Rio - O atacante Neymar foi ironizado pelo jornal francês "L'Equipe" nesta terça-feira, em uma charge publicada pelo chargista Soulcié. Na imagem, o jogador é visto na Alfândega do aeroporto, e um agente questiona o "motivo da chegada: trabalho ou turismo?".

A imagem reflete a situação do craque brasileiro no PSG. Os torcedores e jornalistas consideram que o desempenho de Neymar tem sido desanimador, além de ter sido apontado como um dos principais responsáveis pela eliminação do clube francês na Liga dos Campeões.

Enquanto não retorna oficialmente ao PSG, Neymar ainda está a serviço da seleção brasileira nesta terça-feira, para o confronto contra a Bolívia, às 20h30, no Estádio Hernando Siles, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo