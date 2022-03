Bruna Takahashi entrou no top 30 do ranking mundial de tênis de mesa - Divulgação/CBTM

Publicado 29/03/2022 16:16

O tênis de mesa do Brasil vive um período mágico com atletas conquistando feitos inéditos. Depois de Hugo Calderano ficar entre os três melhores do ranking, agora foi a vez de Bruna Takahashi fazer história, ao se tornar a primeira brasileira no top 30 mundial no individual.

O feito foi alcançado nesta terça-feira (29) após a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) divulgar o ranking feminino com a brasileira na 30ª posição, um lugar acima da lista anterior. Já Calderano voltou a figurar no top 3 mundial no masculino.



A paulista disputou nas últimas semanas três torneios que a ajudaram a alcançar a posição histórica: chegou às oitavas de final do WTT Star Contender, no Catar, e caiu uma fase antes no Contender Mascate, em Omã, e no Grand Smash, em Singapura.



Já nas duplas mistas, Takahashi ocupa a 14ª colocação ao lado de Vitor Ishiy.