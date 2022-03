Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 29/03/2022 15:30

Rio - O técnico Abel Ferreira que já tinha elogiado o Botafogo pela contratação de Patrick de Paula voltou a citar em tom elogioso o Glorioso. Em participação no podcast "90+3", do canal da Libertadores, o português colocou o Flamengo e o Botafogo como possíveis candidatos ao título do Campeonato Brasileiro.

"O campeonato mais competitivo do mundo é o Brasileiro. Em lado nenhum do mundo vocês veem… Ah, é o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians… Há mais equipes aqui! Não tirem o São Paulo fora, não tirem. Não tirem o Red Bull Bragantino fora, já mostraram que são capazes. Uma equipe que gasta € 5 milhões, € 6 milhões, como o Botafogo, para comprar jogadores, são equipes que investem forte para ganhar. Não tirem esses equipes da equação. O Botafogo comprando jogador por 6 milhões, 7 milhões de euros, eles querem ganhar. O próprio Red Bull Bragantino, que comprou o Arthur por 6 milhões de euros do Palmeiras. São equipes que sabem o que querem, que vão levar tempo, mas estão investindo e serão candidatas também. São boas equipes", disse o técnico.

Desde que chegou ao Palmeiras, Abel Ferreira ainda não conquistou o título do Brasileiro. Na temporada de 2020, ele se sagrou campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. No ano passado, dirigindo o Verdão, o português conquistou novamente o principal título de clubes da América do Sul.