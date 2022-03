Neymar e Messi - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 29/03/2022 14:30

Rio - O jornalista francês Daniel Riolo, comentarista da rede de televisão RMC, que havia afirmado que Neymar tinha o costume de treinar no "limite da embriaguez" voltou a falar sobre o brasileiro. Em participação no programa "Arena SBT", ele reafirmou o consumo alcóolico do camisa 10 e o comparou com um outro grande craque brasileiro.

"Ele bebe uma noite ou outra, e ele não dorme, porque fica jogando videogame. Mas isso não é grave. O Ronaldinho fazia a mesma coisa no PSG, mas era um homem feliz. Não acredito que o Neymar seja feliz. Acho que ele suporta o PSG, mas não o ama muito, assim como 10% dos jovens o amam, mas 90% dos torcedores do PSG não amam mais o Neymar", disse.

Em contato com o SBT, a assessoria do PSG classificou as alegações de Daniel Riolo como "fake news", enquanto a assessoria de Neymar disse não ter "nada a declarar sobre este senhor (jornalista)". Em sua primeira declaração sobre o jogador, Daniel disse que Neymar tinha o costume de treinar alcoolizado.

“Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite da embriaguez. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário. Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, de seu documentário na Netflix. Você tem que assinar o cheque dele e deixá-lo sair”, disse.