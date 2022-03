Fernanda Keulla torce pelo Atlético-MG - Reprodução

Publicado 29/03/2022 13:28

Rio - Campeã do "BBB 13", Fernanda Keulla decidiu encarar um novo desafio na carreira. Após passar pelo programa "Encrenca", da RedeTV!, ela passou a integrar o elenco de outro programa da emissora: o "Galera Esporte Clube", que vai ao ar nas noites de segunda-feira.

Fernanda estreou na atração esportiva já na última segunda-feira, com direito a uma participação mais do que especial. A ex-sister conseguiu entregar a Neymar, em gravação na última quinta-feira, antes do jogo contra o Chile, no Maracanã, o "camelo da galera", mascote criado pelo programa para dar sorte aos jogadores na Copa do Mundo.

Apesar de ser conhecida por sua atuação no entretenimento, Fernanda nunca escondeu sua paixão pelo futebol. Nas redes sociais, ela costuma demonstrar seu amor pelo Atlético-MG, seu clube de coração.