MC LeonDivulgação

Publicado 29/03/2022 11:18

Rio - Ele é atleta, porém seu equipamento é a sua musicalidade! MC Leon já se tornou o favorito do famoso jogador Gabigol, do Flamengo, que recentemente usou um de seus sucessos para comemorar sua vitória no campo. No jogo, eles comemoraram o gol com o sucesso "Mc Vapo Vapo".

Natural de Caxias, os olhos do jovem cantor simplesmente brilharam ao reconhecer sua música no jogo e na edição atual do Big Brother Brasil, além da referência do ator Douglas Silva.

Fã de um bom futebol, o cantor já declarou por diversas vezes o seu amor pela seleção brasileira e ficou admirado com o carinho e reconhecimento de Gabigol.

Iniciando sua carreira na música em 2007, MC Leon já trabalhou em várias áreas, seja como promotor de vendas e entrega de lanches. Hoje o cantor só vem trazendo novidades.