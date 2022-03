Tite convocou a Seleção para compromissos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/03/2022 11:35

Rio - Tite, além de se preocupar em treinar a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, também terá que resolver problemas fora de campo. De acordo com informação do site "Esporte News Mundo", o treinador foi processado por compra de uma cobertura na Barra da Tijuca.

O corretor afirmou que ofereceu o imóvel a família do treinador e teve uma demonstração de interesse - com pedidos de mais fotos do empreendimento. Na sequência, porém, Tite e sua esposa informaram que não poderiam finalizar o negócio naquele momento e que entrariam em contato no futuro. A Ativa Imobiliária LTDA se sentiu "driblada" pelo treinador, que optou por efetuar a compra da cobertura diretamente com o dono da propriedade. Desta forma, a Ativa Imobiliária LTDA cobra R$516, 7 mil de comissão pela prestação de serviço de corretagem. O processo foi aberto em fevereiro. O treinador da Seleção Brasileira finalizou a compra do imóvel por R$ 10,335 milhões (o preço da cobertura estava inicialmente em R$ 12 milhões).

O Brasil entra em campo nesta terça-feira, às 20h30, em La Paz, para mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar e Vinicius Jr, suspensos, não estarão disponíveis para o jogo. Com isso, Tite deverá repensar a formação e a escalação da equipe que pretende utilizar em campo.